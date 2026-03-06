Français
الأخبار

الكاميرون تطلق برنامجًا جديدًا لتعزيز التشغيل وريادة الأعمال في أقصى الشمال

أطلقت حكومة الكاميرون بالتعاون مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي برنامجًا جديدًا يحمل اسم «بناء القدرات والمهارات من أجل التشغيل وريادة الأعمال في إقليم أقصى الشمال» (CAP2E).

ويعد هذا البرنامج أول مبادرة في إفريقيا الوسطى تعتمد آلية التمويل القائم على النتائج، ويهدف إلى تعزيز خلق فرص عمل مستدامة وشاملة في المنطقة، عبر تنمية رأس المال البشري ودعم الاقتصاد المحلي وتحسين البنية التحتية الاجتماعية.

يرتكز برنامج CAP2E على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل أولها في تعزيز عرض التكوين التقني والمهني بهدف تحسين قابلية تشغيل الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل.

كما يشمل البرنامج دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتشجيع ريادة الأعمال من خلال مساندة المبادرات الاقتصادية والمشاريع الصغرى.

أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير البنية التحتية الاجتماعية الأساسية بما يساهم في تحسين ظروف عيش السكان ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل عبر الاستثمار في الموارد البشرية والابتكار الاقتصادي في إقليم أقصى الشمال بالكاميرون.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

