الكاميرون : مصرع 8 أشخاص على الأقل في انفجار شاحنة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انفجار شاحنة وقود جنوب غربي الكاميرون، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

و أوضح فيانج ميكالا، المسؤول عن الوحدة الإدارية التي وقع فيها الحادث، أن السائق فقد السيطرة على الشاحنة بعد تعطل المكابح أثناء نزولها من منحدر ، ما أدى إلى اصطدامها بعدة سيارات ومبانٍ قبل أن تنفجر.

و قال ميكالا للصحافة، بحسب ما أورده موقع “زون بورس” الإخباري، إن شاحنة الوقود احترقت بالكامل، كما امتدت النيران في مركبات أخرى و تسببت في تدمير عشرات المنازل.

و أضاف أن عدداً آخر من الأشخاص أُصيبوا بجروح و نُقلوا إلى المستشفى، فيما واصلت وحدة إنقاذ تابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحريق و تقييم حجم الأضرار، محذّرة من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا.

و تشهد الكاميرون حوادث متكررة لانفجارات شاحنات الوقود، في ظل غياب بنية تحتية كافية لخطوط الأنابيب، ما يفرض نقل المنتجات النفطية عبر الطرق أو السكك الحديدية.

و يساهم تدهور حالة الطرق و تهالك المركبات في زيادة حوادث السير، التي تحصد مئات الأرواح سنوياً.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



