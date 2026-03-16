الكاميرون والبنك الإفريقي للتنمية يطلقان خطة جديدة لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية

أعلنت حكومة جمهورية الكاميرون ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن اعتماد خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحسين أداء المشاريع الممولة من البنك في البلاد وتسريع تنفيذها.

وجاء هذا القرار في ختام المراجعة الـ55 لمحفظة المشاريع بمدينة كريبي في جنوب الكاميرون، وهي محطة مهمة في الحوار الاستراتيجي بين الطرفين لتعزيز فعالية البرامج التنموية.

وتركز الخطة الجديدة على تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز آليات المتابعة والتقييم لضمان تحقيق نتائج ملموسة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن بين الإجراءات الرئيسية التي يتضمنها هذا البرنامج إرساء عقود أداء بين منسقي المشاريع والوزارات القطاعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط وإعداد التراب (MINEPAT)، بهدف تعزيز المساءلة وتحسين إدارة المشاريع.

