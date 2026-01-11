الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: نتائج مباريات الأحد وبرنامج يوم الاثنين (فيديو)

تتواصل منافسات البطولة العربية للأندية في الكرة الطائرة، المقامة حاليًا في تونس، بإجراء مباريات الجولة الرابعة يوم الأحد، وقد أسفرت لقاءات هذا اليوم عن النتائج التالية:
المجموعة الثانية (B)
شرطة قطر (قطر) – المحرق (البحرين): 0–3 (23/25 – 22/25 – 20/25)
نادي مجيس (عُمان) – الاتحاد (ليبيا): 2–3 (25/18 – 18/25 – 25/23 – 12/25 – 13/15)
النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (فلسطين): 3–0 (25/17 – 25/18 – 25/15)
المجموعة الأولى (A)
الترجي الرياضي التونسي – قطر الرياضي (قطر): 3–2 (23/25 – 25/15 – 18/25 – 26/24 – 15/8)
السيب العُماني (عُمان) – نادي مجيس (عُمان)
برنامج يوم الاثنين 12 جانفي 2026 (بتوقيت تونس)
المجموعة الثانية (B)
11:00: نادي مجيس – النجم الساحلي
13:00: المحرق – القوات الفلسطينية
15:00: شرطة قطر – الاتحاد الليبي
المجموعة الأولى (A)
17:00: السويحلي – الترجي الرياضي التونسي
19:00: تيغنات – قطر الرياضي
ملاحظة: يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 سيكون يوم راحة لجميع الفرق.
