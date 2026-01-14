الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: تأهل النجم وإنسحاب الترجي، برنامج الدور نصف النهائي (فيديو)

في ما يلي النتائج المسجلة عقب مباريات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية البطلة، التي أُقيمت يوم الأربعاء:
13:00 – النجم الساحلي – السيب (عُمان): 3-0
(25/23 – 25/23 – 25/13)
15:00 – الاتحاد (ليبيا) – السويحلي (ليبيا): 2-3
(25/27 – 25/21 – 22/25 – 25/19 – 17/19)
17:00 – الترجي الرياضي التونسي – الشرطة (قطر): 2-3
(23/25 – 25/15 – 23/25 – 25/19 – 13/15)
19:00 – قطر القطري – المحرق (البحرين):
برنامج الدور نصف النهائي
