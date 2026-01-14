Français
الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: تأهل النجم وإنسحاب الترجي، برنامج الدور نصف النهائي (فيديو)

في ما يلي النتائج المسجلة عقب مباريات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية البطلة، التي أُقيمت يوم الأربعاء:

13:00 – النجم الساحلي – السيب (عُمان): 3-0
(25/23 – 25/23 – 25/13)

15:00 – الاتحاد (ليبيا) – السويحلي (ليبيا): 2-3
(25/27 – 25/21 – 22/25 – 25/19 – 17/19)

17:00 – الترجي الرياضي التونسي – الشرطة (قطر): 2-3
(23/25 – 25/15 – 23/25 – 25/19 – 13/15)

19:00 – قطر القطري – المحرق (البحرين):

برنامج الدور نصف النهائي

  • النجم الساحلي – السويحلي (ليبيا)

  • الشرطة (قطر) – الفائز من مباراة (قطر القطري – المحرق البحريني)

