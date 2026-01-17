الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: النجم الساحلي ينهي في المركز الثاني، النتائج الكاملة (فيديو)

انتهت النسخة الـ44 للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة اليوم السبت بشكل مخيب للآمال للممثل التونسي الثاني، النجم الساحلي. حيث خسر النجم في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 (20/25، 27/25، 25/23، 25/22) أمام نظيره القطري نادي الشرطة.
للإشارة، أنهى الترجي الرياضي التونسي هذه البطولة في المركز الخامس بعد فوزه يوم الجمعة على نادي قطر بنتيجة 3-1.
النتائج النهائية للتصنيف:
النهائي
نادي الشرطة (قطر) – النجم الساحلي (تونس): 3-1 (20/25، 27/25، 25/23، 25/22)
الميدالية البرونزية (المركز الثالث–الرابع)
المحرّق (البحرين) – السويحلي (ليبيا): 3-0 (25/23، 35/33، 25/21)
مباراة تحديد المركز الخامس–السادس
الترجي الرياضي التونسي – نادي قطر: 3-2
مباراة تحديد المركز السابع–الثامن
الاتحاد (ليبيا) – نادي السيب (عُمان): 3-0
مباراة تحديد المركز التاسع–العاشر
تاجنانت (الجزائر) – نادي ماجيس (عُمان): 3-1
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب