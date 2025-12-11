الكرة الطائرة: الجامعة التونسية للكرة الطائرة تُحدّد موعد كأس السوبر 2024-2025

أعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة، اليوم الخميس، عن موعد مباريات كأس السوبر التونسية 2024-2025.
ففي حين ستجمع المباراة النهائية للسيدات بين النادي النسائي بقرطاج والنادي الإفريقي عند الساعة 12:00 ظهرًا (بتوقيت تونس)، فإن نهائي الذكور سيجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي انطلاقًا من الساعة 15:00 بعد الظهر (بتوقيت تونس)، وذلك يوم الأحد 21 ديسمبر، بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.
