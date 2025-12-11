الكرة الطائرة: الجامعة التونسية للكرة الطائرة تُحدّد موعد كأس السوبر 2024-2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة، اليوم الخميس، عن موعد مباريات كأس السوبر التونسية 2024-2025.

ففي حين ستجمع المباراة النهائية للسيدات بين النادي النسائي بقرطاج والنادي الإفريقي عند الساعة 12:00 ظهرًا (بتوقيت تونس)، فإن نهائي الذكور سيجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي انطلاقًا من الساعة 15:00 بعد الظهر (بتوقيت تونس)، وذلك يوم الأحد 21 ديسمبر، بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



