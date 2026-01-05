Français
الكرة الطائرة : برنامج الترجي والنجم في البطولة العربية

الكرة الطائرة : برنامج الترجي والنجم في البطولة العربية

يشارك الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في البطولة العربية للأندية البطلة في الكرة الطائرة و التي تقام فعالياتها بتونس بداية من 8 جانفي و إلى غاية 18 من نفس الشهر.

وسيكون البرنامج العام لمقابلات الدور الأول كالتالي :

الخميس 08 جانفي 2026
المجموعة (ب):
11:00: الشرطة القطري × القوات الفلسطينية
13:00: الاتحاد الليبي × النجم الساحلي
15:00: المحرق البحريني × مجيس العماني
المجموعة (أ):
17:00: تجينات الجزائري × السويحلي الليبي
19:00: السيب العماني × قطر القطري

الجمعة 09 جانفي 2026
المجموعة (ب):
11:00: القوات الفلسطينية × مجيس العماني
13:00: الشرطة القطري × النجم الساحلي
15:00: الاتحاد الليبي × المحرق البحريني
المجموعة (أ):
17:00: السيب العماني × الترجي الرياضي التونسي
19:00: قطر القطري × السويحلي الليبي

السبت 10 جانفي 2026
المجموعة (ب):
11:00: النجم الساحلي × المحرق البحريني
13:00: الشرطة القطري × مجيس العماني
15:00: القوات الفلسطينية × الاتحاد الليبي
المجموعة (أ):
17:00: الترجي الرياضي التونسي × تجينات الجزائري
19:00: السيب العماني × السويحلي الليبي

الأحد 11 جانفي 2026
المجموعة (ب):
11:00: الشرطة القطري × المحرق البحريني
13:00: مجيس العماني × الاتحاد الليبي
15:00: النجم الساحلي × القوات الفلسطينية
المجموعة (أ):
17:00: الترجي الرياضي التونسي × قطر القطري
19:00: السيب العماني × تجينات الجزائري

الاثنين 12 جانفي 2026
المجموعة (ب):
11:00: مجيس العماني × النجم الساحلي
13:00: المحرق البحريني × القوات الفلسطينية
15:00: الشرطة القطري × الاتحاد الليبي
المجموعة (أ):
17:00: السويحلي الليبي × الترجي الرياضي التونسي
19:00: تجينات الجزائري × قطر القطري

الثلاثاء يوم راحة لجميع الفرق المشاركة

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]

