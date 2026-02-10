Français
Anglais
العربية
رياضة

الكرة الطائرة : برنامج مقابلات الجولة الثالثة ذهاب لمجموعة التتويج

الكرة الطائرة : برنامج مقابلات الجولة الثالثة ذهاب لمجموعة التتويج

فيما يلي برنامج مقابلات الجولة  الثالثة ذهاب لمجموعة التتويج للقسم الوطني أ للكرة الطائرة رجال :

قاعة عيسى بن نصر : 16.00 الاولمبي القليبي – النجم الساحلي

تحكيم عبدالرزاق حريز و الهاني الكوكي

قاعة الرائد البجاوي : 15.00 النادي الصفاقسي – مولودية بوسالم

تحكيم محمد العنتبلي و هشام المسلماني

قاعة الرائد البجاوي : 17.00 اتحاد النقل الصفاقسي – الترجي الرياضي التونسي

تحكيم محمد امين عزالدين و زياد الجلولي

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

294
الأخبار

باجة : تعزيزات من الجيش و الحماية و الحرس و فرق مختصة في شاطئ كاب نيقرو بنفزة

283
تونس

10 قتلى جرّاء إطلاق نار في مدرسة بكندا
278
الأخبار

بنزرت تحت تأثير رياح قوية وأمطار غزيرة: الهلال الأحمر يفعّل خطة الاستجابة للكوارث
261
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع رئيس مؤسسة “ميريو” آفاق التعاون في التكنولوجيات الحيوية
247
الأخبار

إشارات تحذيرية: هذه علامات صعوبات واضطرابات التعلّم عند الأطفال [فيديو]
243
الأخبار

النادي الصفاقسي : النيابة العمومية تفتح بحث تحقيقي ضد هيثم ڨيراط و أسامة شريط 
241
أخر الأخبار

لمُواجهة ركود مياه الأمطار: والي سوسة يوجّه بعقد جلسة عاجلة وتدخلات مشتركة
240
الأخبار

قابس: الهلال الأحمر يطلق حملة تبرعات لتوزيع حوالي 1300 قفة رمضانية
232
اقتصاد وأعمال

الهيئة التونسية للاستثمار : توجهات استراتيجية لتعزيز تموقع تونس في سلاسل القيمة العالمية وتدفقات الاستثمار الدولية
226
أخر الأخبار

من قاعدة البيانات إلى الاستثمار: إصلاح مقترح لتثمين كفاءات الجالية التونسية بالخارج (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى