الكرة الطائرة : برنامج مقابلات الجولة الثالثة ذهاب لمجموعة التتويج

فيما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة ذهاب لمجموعة التتويج للقسم الوطني أ للكرة الطائرة رجال :
قاعة عيسى بن نصر : 16.00 الاولمبي القليبي – النجم الساحلي
تحكيم عبدالرزاق حريز و الهاني الكوكي
قاعة الرائد البجاوي : 15.00 النادي الصفاقسي – مولودية بوسالم
تحكيم محمد العنتبلي و هشام المسلماني
قاعة الرائد البجاوي : 17.00 اتحاد النقل الصفاقسي – الترجي الرياضي التونسي
تحكيم محمد امين عزالدين و زياد الجلولي
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب