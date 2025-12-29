Français
Anglais
العربية
رياضة

الكرة الطائرة – بطولة الكبريات : روزنامة المرحلة الثانية للقسم الوطني «أ»

الكرة الطائرة – بطولة الكبريات : روزنامة المرحلة الثانية للقسم الوطني «أ»

تم سحب روزنامة المرحلة الثانية من بطولة الكبريات للموسم الحالي مجموعة التتويج :

الجولة الأولى 17 جانفي 2026
اتحاد قرطاج / ثالث مجموعة (ب)
النادي الافريقي / الترجي الرياضي
النادي النسائي بقرطاج / النادي الصفاقسي

الجولة الثانية 24 جانفي 2026
النادي الصفاقسي / الترجي الرياضي
ثالث مجموعة (ب) / النادي النسائي بقرطاج
النادي الافريقي / اتحاد قرطاج

الجولة الثاثة 31 جانفي 2026
اتحاد قرطاج / النادي الصفاقسي
النادي السائي بقرطاج / النادي الاقريقي
الترجي الرياضي / ثالث مجموعة (ب)

