الكرة الطائرة : تركيبة الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي التركيبة الرسمية للإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية التي نشرها المكتب الجامعي للكرة الطائرة :

– صنف الأكابر : كاميليو بلاتشي ومساعديه أنور التوارغي ومحمد الجلاصي

– صنف الكبريات : الإيطالية ألسندرا كامبدالي ومساعديها أنور الشكيلي وحسني القرامصلي

– صنف أقل من 17 و 18 سنة إناث : عبد العزيز عبد الله ومساعديه نهال الغول وأسماء السواكي

– صنف أقل من 17 ذكور : مراد قارة ومساعده صدام الهميسي

– صنف أقل من 18 سنة : محمد بن سليمان ومساعده حمزة الرزقي

– صنف أقل من 14 سنة إناث : سارة الحريزي ومساعدها عادل بن رمضان

– صنف أقل من 14 سنة ذكور : عاطف لوكيل ومساعده سرحان بن رجب

– المدربون الوطنيون على المستوى الجهوي : فاهم الحديدي (جهة تونس)، أشرف اللحياني (جهة صفاقس)، هشام بن رمضان (جهة سوسة)، رياض البلدي (جهة الشمال الغربي) وأخيرا الحبيب الحاج عمر (جهة الوطن القبلي).

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



