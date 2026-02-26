Français
الكرة الطائرة : تركيبة الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية

فيما يلي التركيبة الرسمية للإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية التي نشرها المكتب الجامعي للكرة الطائرة :

– صنف الأكابر : كاميليو بلاتشي ومساعديه أنور التوارغي ومحمد  الجلاصي

– صنف الكبريات : الإيطالية ألسندرا كامبدالي ومساعديها أنور الشكيلي وحسني القرامصلي

– صنف أقل من 17 و 18 سنة إناث : عبد العزيز عبد الله ومساعديه نهال الغول وأسماء السواكي

– صنف أقل من 17 ذكور : مراد قارة ومساعده صدام الهميسي

– صنف أقل من 18 سنة : محمد بن سليمان ومساعده حمزة الرزقي

– صنف أقل من 14 سنة إناث : سارة الحريزي ومساعدها عادل بن رمضان

– صنف أقل من 14 سنة ذكور : عاطف لوكيل ومساعده سرحان بن رجب

– المدربون الوطنيون على المستوى الجهوي : فاهم الحديدي (جهة تونس)، أشرف اللحياني (جهة صفاقس)، هشام بن رمضان (جهة سوسة)، رياض البلدي (جهة الشمال الغربي) وأخيرا الحبيب الحاج عمر (جهة الوطن القبلي).

