رياضة

الكرة الطائرة – رجال: الترجي الرياضي التونسي يتوّج بكأس الأبطال 2025 (فيديو)

تُوِّج الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس السوبر التونسي للكرة الطائرة (رجال) لموسم 2024-2025، إثر فوزه في المباراة النهائية على النجم الساحلي بنتيجة 3-1
(26-24، 25-23، 21-25، 25-22)، في اللقاء الذي أُقيم هذا الأحد بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.

وبينما سبق للنجم الساحلي أن تُوِّج باللقب 3 مرات، رفع فريق الأحمر والأصفر رصيده إلى 9 ألقاب في تاريخه، محققًا التتويج السابع على التوالي.

سجلّ الأبطال
2003: سيديا سبور
2004: لم تُقم
2005: النادي الرياضي الصفاقسي
2006: لم تُقم
2007: النجم الساحلي
2008: الترجي الرياضي التونسي
2009: الترجي الرياضي التونسي
2010: النجم الساحلي
2011-2016: لم تُقم
2017: النجم الساحلي
2018: الترجي الرياضي التونسي
2019: الترجي الرياضي التونسي
2021: الترجي الرياضي التونسي
2022: الترجي الرياضي التونسي
2023: الترجي الرياضي التونسي
2024: الترجي الرياضي التونسي
2025: الترجي الرياضي التونسي

الحصيلة حسب الأندية
الترجي الرياضي التونسي: 9 ألقاب
النجم الساحلي: 3 ألقاب
النادي الرياضي الصفاقسي: لقب واحد
سيديا سبور: لقب واحد

