الكرة الطائرة – رجال: الترجي الرياضي التونسي يتوّج بكأس الأبطال 2025 (فيديو)

تُوِّج الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس السوبر التونسي للكرة الطائرة (رجال) لموسم 2024-2025، إثر فوزه في المباراة النهائية على النجم الساحلي بنتيجة 3-1 (26-24، 25-23، 21-25، 25-22)، في اللقاء الذي أُقيم هذا الأحد بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.
وبينما سبق للنجم الساحلي أن تُوِّج باللقب 3 مرات، رفع فريق الأحمر والأصفر رصيده إلى 9 ألقاب في تاريخه، محققًا التتويج السابع على التوالي.
سجلّ الأبطال 2003: سيديا سبور 2004: لم تُقم 2005: النادي الرياضي الصفاقسي 2006: لم تُقم 2007: النجم الساحلي 2008: الترجي الرياضي التونسي 2009: الترجي الرياضي التونسي 2010: النجم الساحلي 2011-2016: لم تُقم 2017: النجم الساحلي 2018: الترجي الرياضي التونسي 2019: الترجي الرياضي التونسي 2021: الترجي الرياضي التونسي 2022: الترجي الرياضي التونسي 2023: الترجي الرياضي التونسي 2024: الترجي الرياضي التونسي 2025: الترجي الرياضي التونسي
الحصيلة حسب الأندية الترجي الرياضي التونسي: 9 ألقاب النجم الساحلي: 3 ألقاب النادي الرياضي الصفاقسي: لقب واحد سيديا سبور: لقب واحد
