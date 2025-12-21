الكرة الطائرة – رجال: الترجي الرياضي التونسي يتوّج بكأس الأبطال 2025 (فيديو)

تُوِّج الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس السوبر التونسي للكرة الطائرة (رجال) لموسم 2024-2025، إثر فوزه في المباراة النهائية على النجم الساحلي بنتيجة 3-1

(26-24، 25-23، 21-25، 25-22)، في اللقاء الذي أُقيم هذا الأحد بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.

وبينما سبق للنجم الساحلي أن تُوِّج باللقب 3 مرات، رفع فريق الأحمر والأصفر رصيده إلى 9 ألقاب في تاريخه، محققًا التتويج السابع على التوالي.

سجلّ الأبطال

2003: سيديا سبور

2004: لم تُقم

2005: النادي الرياضي الصفاقسي

2006: لم تُقم

2007: النجم الساحلي

2008: الترجي الرياضي التونسي

2009: الترجي الرياضي التونسي

2010: النجم الساحلي

2011-2016: لم تُقم

2017: النجم الساحلي

2018: الترجي الرياضي التونسي

2019: الترجي الرياضي التونسي

2021: الترجي الرياضي التونسي

2022: الترجي الرياضي التونسي

2023: الترجي الرياضي التونسي

2024: الترجي الرياضي التونسي

2025: الترجي الرياضي التونسي

الحصيلة حسب الأندية

الترجي الرياضي التونسي: 9 ألقاب

النجم الساحلي: 3 ألقاب

النادي الرياضي الصفاقسي: لقب واحد

سيديا سبور: لقب واحد