الكرة الطائرة – سيدات: النادي النسائي بقرطاج يتوّج بكأس الأبطال 2025 (فيديو)

تُوّج فريق النادي النسائي بقرطاج بكأس السوبر التونسية للكرة الطائرة (سيدات) لموسم 2019-2020، بعد فوزه على النادي الإفريقي بنتيجة 3-0 (25-21، 25-17، 25-20)، في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم الأحد بقاعة رادس متعددة الاختصاصات.

وكانت سيدات قرطاج قد حقّقن هذا الموسم الثلاثية، عقب إحراز ثنائية تونس إلى جانب اللقب العربي. وبهذا التتويج، يضيف النادي النسائي بقرطاج كأس السوبر التونسية إلى خزائنه للمرة الخامسة في تاريخه.

سجلّ التتويجات

2003: النادي الأولمبي بقليبية

2004: لم تُقم

2005: النادي الرياضي الصفاقسي

2006: لم تُقم

2007: النادي الرياضي الصفاقسي

2008: الهلال الرياضي

2009: الاتحاد الرياضي بقرطاج

2010: النادي الرياضي الصفاقسي

2011-2016: لم تُقم

2017: النادي النسائي بقرطاج

2018: النادي الرياضي الصفاقسي

2019: النادي الرياضي الصفاقسي

2020: النادي النسائي بقرطاج

2021: النادي النسائي بقرطاج

2022: النادي النسائي بقرطاج

2023: النادي الرياضي الصفاقسي

2024: النادي النسائي بقرطاج

2025: النادي النسائي بقرطاج