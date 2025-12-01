الكرة الطائرة – كأس التحدّي العربي: فوز ثالث لتونس على حساب الأردن

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

واصل المنتخب التونسي للكرة الطائرة للرجال، اليوم الاثنين، مشاركته الموفّقة في كأس التحدّي العربي المقامة في الأردن. وقد نجح منتخبنا في تحقيق فوز جديد على نظيره الأردني المنظّم للبطولة بنتيجة 3-0 (25-15، 25-16، 25-17).

وسيخوض المنتخب التونسي مباراته الرابعة يوم الثلاثاء 2 ديسمبر ضد نظيره الفلسطيني انطلاقًا من الساعة 13:00 (بتوقيت تونس)، قبل اختتام الدور الأول بمواجهة البحرين يوم الخميس 4 ديسمبر ابتداءً من الساعة 13:00 (بتوقيت تونس).

