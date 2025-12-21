Français
Anglais
العربية
الأخبار

الكرملين : “بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة”

الكرملين : “بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة”

أعرب متحدث الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد الرئيس فلاديمير بوتين للحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن توفرت الإرادة السياسية المتبادلة و النوايا الحسنة.

و أضاف بيسكوف في تصريح صحفي : “قال ماكرون إنه مستعد للتحدث مع بوتين و هنا من المهم جدا التذكير بما قاله الرئيس الروسي مؤخرا حيث أعرب عن رغبته في الحوار مع ماكرون. لذلك، إذا توفرت الإرادة السياسية المتبادلة، فلا يمكن تقييم ذلك إلا بشكل إيجابي”.

و قال ماكرون مؤخرا : “أرى أن من مصلحتنا نحن الأوروبيين و الأوكرانيين أن نجد أرضية مناسبة لاستئناف الحوار مع روسيا. على الأوروبيين أن يتوصلوا إلى طريقة لتحقيق ذلك في الأسابيع القادمة”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

586
الأخبار

باجة تحتضن الدورة الخامسة لمهرجان” فاقا” الوطني للموسيقى التونسية [فيديو]

406
اقتصاد وأعمال

بعد الجزائري الذي هزم أمازون… العبقري الذي تفوّق على “OpenAI” و غوغل
266
اقتصاد وأعمال

بلدية تونس تُخصّص حوالي 12 مليون دينار لتجسيم المشاريع الجديدة سنة 2026
258
الأخبار

بعثة المنتخب التونسي تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا
257
الأخبار

إيران: إعدام رجل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
255
الأخبار

علي العابدي : “تربّص المنتخب الوطني مهم جدا خاصة من الناحية البدنية” (فيديو)
239
الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها
233
الأخبار

أسّانج كان على شفا السجن المؤبد في عهد بايدن… و اليوم يهاجم خصمًا من العيار الثقيل : ترامب
225
الأخبار

تطاوين: أمطار غزيرة ودعوات إلى الحذر اليقظة من خطر سيلان الأودية 
224
الأخبار

بعثة المنتخب الجزائري تصل إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى