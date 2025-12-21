الكرملين : “بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعرب متحدث الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد الرئيس فلاديمير بوتين للحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن توفرت الإرادة السياسية المتبادلة و النوايا الحسنة.

و أضاف بيسكوف في تصريح صحفي : “قال ماكرون إنه مستعد للتحدث مع بوتين و هنا من المهم جدا التذكير بما قاله الرئيس الروسي مؤخرا حيث أعرب عن رغبته في الحوار مع ماكرون. لذلك، إذا توفرت الإرادة السياسية المتبادلة، فلا يمكن تقييم ذلك إلا بشكل إيجابي”.

و قال ماكرون مؤخرا : “أرى أن من مصلحتنا نحن الأوروبيين و الأوكرانيين أن نجد أرضية مناسبة لاستئناف الحوار مع روسيا. على الأوروبيين أن يتوصلوا إلى طريقة لتحقيق ذلك في الأسابيع القادمة”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



