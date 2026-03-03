الكشف عن آخر مستجدات إصابة بنزيما

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وقّع الهلال مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، ليغير معادلة الزعيم الهجومية، ولكنه يواجه تحديا قويا يؤثر بشكل كبير على مستقبله مع الفريق.

و يواجه المهاجم الفرنسي إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن آخر مباراتين (التعاون و الشباب) و أثارت قلقا كبيرا بين الجماهير و الجهاز الفني.

و يدخل المهاجم المخضرم (38 عامًا) سباقا مع الوقت ليكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن.

و أصدر نادي الهلال السعودي بيانا طبيا رسميا، كشف فيه آخر التطورات قبل مواجهة النجمة الحاسمة مساء الجمعة المقبل في الجولة 25 من دوري روشن.

و أوضح البيان أن بنزيما و حسان تمبكتي يواصلان المرحلة المتقدمة من التأهيل، حيث خاضا تدريبات لياقية بالكرة و عملا معا في صالة الإعداد البدني تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية قريبًا.

