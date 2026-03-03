Français
Anglais
العربية
الأخبار

الكشف عن آخر مستجدات إصابة بنزيما

الكشف عن آخر مستجدات إصابة بنزيما

وقّع الهلال مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، ليغير معادلة الزعيم الهجومية، ولكنه يواجه تحديا قويا يؤثر بشكل كبير على مستقبله مع الفريق.

و يواجه المهاجم الفرنسي إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن آخر مباراتين (التعاون و الشباب) و أثارت قلقا كبيرا بين الجماهير و الجهاز الفني.

و يدخل المهاجم المخضرم (38 عامًا) سباقا مع الوقت ليكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن.

و أصدر نادي الهلال السعودي بيانا طبيا رسميا، كشف فيه آخر التطورات قبل مواجهة النجمة الحاسمة مساء الجمعة المقبل في الجولة 25 من دوري روشن.

و أوضح البيان أن بنزيما و حسان تمبكتي يواصلان المرحلة المتقدمة من التأهيل، حيث خاضا تدريبات لياقية بالكرة و عملا معا في صالة الإعداد البدني تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية قريبًا.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

759
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

343
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز
334
الأخبار

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن انطلاق خط جديد بين تونس و جربة
331
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026
320
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
288
الأخبار

3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس
287
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]
272
الأخبار

مقترح قانون لتعديل شروط منح الجنسية التونسية
268
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 
259
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى : النتائج والترتيب بعد الجولة السابعة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى