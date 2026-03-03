الكشف عن آخر مستجدات إصابة بنزيما

وقّع الهلال مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، ليغير معادلة الزعيم الهجومية، ولكنه يواجه تحديا قويا يؤثر بشكل كبير على مستقبله مع الفريق.
و يواجه المهاجم الفرنسي إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن آخر مباراتين (التعاون و الشباب) و أثارت قلقا كبيرا بين الجماهير و الجهاز الفني.
و يدخل المهاجم المخضرم (38 عامًا) سباقا مع الوقت ليكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن.
و أصدر نادي الهلال السعودي بيانا طبيا رسميا، كشف فيه آخر التطورات قبل مواجهة النجمة الحاسمة مساء الجمعة المقبل في الجولة 25 من دوري روشن.
و أوضح البيان أن بنزيما و حسان تمبكتي يواصلان المرحلة المتقدمة من التأهيل، حيث خاضا تدريبات لياقية بالكرة و عملا معا في صالة الإعداد البدني تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية قريبًا.
