الكشف عن أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال، والمقرر إقامته يوم 30 ماي المقبل على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 70 يورو، مع طرحها للجمهور عبر نظام القرعة.

و أوضح يويفا أن الجماهير يمكنها التقدم للحصول على التذاكر من خلال البوابة الرسمية للاتحاد، على أن يستمر باب الحجز حتى 19 مارس الجاري، ليتم بعد ذلك توزيع التذاكر عن طريق القرعة بدلاً من نظام أسبقية الحجز أو التسعير الديناميكي المستخدم في بعض البطولات الكبرى.

كما كشف الاتحاد الأوروبي عن طرح تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، الذي يستضيفه ملعب أوليفال في مدينة أوسلو يوم 23 ماي، بأسعار تبدأ من 20 يورو فقط.

و أشار «يويفا» إلى أن النسبة الأكبر من تذاكر النهائيات القارية الأربع سيتم تخصيصها لمشجعي الفرق المشاركة والجماهير، مع منح أكثر من 40% من سعة ملعب نهائي دوري الأبطال للفئات الأقل سعراً.

و في السياق نفسه، تبدأ أسعار تذاكر نهائي الدوري الأوروبي، المقرر إقامته في إسطنبول يوم 20 ماي، من 40 يورو، بينما تنطلق أسعار تذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في لايبزيغ يوم 27 ماي من 25 يورو.

و يأتي نظام التسعير الجديد في ظل مقارنات دائمة مع بطولات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم، التي غالباً ما تشهد أسعار تذاكر أعلى، وهو ما كان يثير انتقادات متكررة من الجماهير.

