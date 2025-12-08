الكشف عن التميمة الرسمية لكان المغرب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ولجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025” عن التميمة الرسمية للمسابقة القارية التي ستقام من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

و أكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم، في بلاغ اورده اليوم الاثنين عبر موقعه الرسمي، عن اطلاق شخصية “أسد” الذي يجسّد رمزا نابضا بالفخر الإفريقي وشغف كرة القدم.

و أضاف البلاغ ان “أسد” الذي استلهم من الأسد الأطلسي، يعدّ أحد أبرز الرموز الوطنية في المغرب، وشخصية موحّدة وذات قوة في مختلف أنحاء القارة.

و يحمل اسم “أسد” معنى القوة والفخر والأصالة الثقافية، وهي قيم تلامس مشاعر الجماهير في المغرب وإفريقيا بأسرها.

و يجسد “أسد”، بصفته سفيرا للبطولة، الفرح والشغف والطاقة التي تتميز بها أعرق منافسة كروية في القارة، وسيضطلع بدور محوري في بناء ارتباط وجداني مع الجماهير، والتفاعل معها بمختلف أعمارها، خاصة الأطفال والعائلات الذين يعدّون جزءا أساسيّا من ثقافة كرة القدم ومستقبلها.

و سيلعب “أسد” دورا رائدا في تعزيز تفاعل الجماهير داخل الملاعب ومناطق المشجعين والفعاليات المجتمعية، كما سيدعم الحملات التسويقية والترويجية عالميّا، وسيثري المحتوى الرقمي والتجارب التفاعلية، ويسهم في ترسيخ الهوية البصرية طويلة الأمد لـ”الكاف”.

