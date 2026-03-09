Français
الأخبار

الكشف عن تفاصيل فشل عودة ميسي إلى برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، تفاصيل فشل عودة ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم، مؤكدًا أن الصفقة كانت شبه محسومة قبل تدخل رئيس النادي خوان لابورتا و إيقافها.

و أوضح تشافي، في تصريحات لصحيفة “لا فانجوارديا”، أن عودة ميسي كانت ممكنة بعد موافقة رابطة الدوري الإسباني ورغبة اللاعب في العودة، لكن لابورتا رفض الصفقة خوفًا من أزمة مالية محتملة بسبب أجور النجم الأرجنتيني.

و قال: “كانت عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة صفقة محسومة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم، حصلنا على موافقة الدوري الإسباني وكان ميسي يرغب في العودة، لكن لابورتا أوقف الصفقة. أخبرني أنه في حال عودة ليو، ستندلع حرب أجور، ولا يستطيع تحمل ذلك”.

و أضاف تشافي : “لن يعود ليونيل ميسي إلى برشلونة أبدًا، ببساطة لأن لابورتا لا يريد ذلك. الأمر ليس متعلقًا بالدوري الإسباني أو بمطالب خورخي ميسي، فهذا كله كذب.

لابورتا هو من يخبر وكلاءه أن النادي لا يستطيع تحمل تكاليفه”.

و أشار تشافي أيضًا إلى موقفه مع النادي، قائلًا: “انتهى فصلي كمدرب لبرشلونة من وجهة نظري الآن. لن أعود”.

تصريحات تشافي سلطت الضوء على الصراعات الداخلية في برشلونة، مؤكدة أن القرارات المالية كانت السبب الرئيسي وراء عدم عودة ميسي بعد كأس العالم، رغم رغبة اللاعب و الإدارة الفنية في إتمام الصفقة.

 

أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

