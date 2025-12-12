Français
Anglais
العربية
الأخبار

الكشف عن تفاصيل لقاء بوتين برئيس العراق

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على هامش المنتدى الدولي المخصص للسنة الدولية للسلام والثقة في العاصمة التركمانستانية عشق آباد.

و أكد بوتين أن روسيا ملتزمة بتطوير العلاقات مع العراق، وأن العديد من الشركات الروسية تبدي اهتماما بالتعاون.

و قال : “العلاقات تتنوع وتصبح أكثر شمولا. نحن ملتزمون بمواصلة عملنا و تعاوننا”.

و أضاف الرئيس الروسي أن العديد من الشركات الروسية تعمل وتبدي اهتماما بمواصلة العمل في جمهورية العراق.

و أكد بوتين بأن روسيا تدعم وحدة أراضي العراق وجهود حكومة البلاد لتحقيق الاستقرار، قائلا: “الوضع في المنطقة يتطلب منا إجراء مشاورات مستمرة”.

و أضاف : “لقد دعمنا دائما وحدة أراضي العراق، ودعمنا جهود قيادة البلاد لتحقيق الاستقرار [للوضع]. يمكنكم التأكد من أن موقفنا أساسي”.

كما دعا الرئيس الروسي نظيره العراقي لزيارة روسيا، قائلا: “سنسعد برؤيتكم في روسيا في أي وقت يناسبكم. أود أن أؤكد مرة أخرى أننا سنعتبر هذا دعوة رسمية، وسنقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الشأن”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار بوتين إلى أنه ورشيد لديهما دائما فرصة الاتصال و التحدث، مؤكدا “سنبقى على اتصال”.

