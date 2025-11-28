الكشف عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدّعم في ليبيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مع الممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة و رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتة، وذلك في إطار ” زيارة تهدف إلى التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى إعادة تنشيطه”.

و أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية بأنّ الوزير جدّد خلال اللقاء تأكيد التزام تونس الثابت بمساندة جهود بعثة الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في ليبيا، وبضرورة التوصّل إلى حل سياسي دستوري وقانوني شامل ودائم يقوم على ملكيّة ليبيّة كاملة برعاية منظّمة الأمم المتّحدة، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

و ثمّن في هذا الإطار المساعي التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة الدفع بخارطة الطريق الأممية، لاسيّما من خلال إطلاق “الحوار المهيكل”، كخطوة أولى أساسية في تنفيذها، تعتمد اللجوء إلى الآليات الرقمية والمنصّات التفاعلية، بما فيها تلك الموجّهة للشباب لضمان مشاركة واسعة وفعّالة في العملية السياسية. وشدّد على أنّ إشراك الشباب والمجتمع المدني يظلّ عنصرًا أساسيًا لإنجاح أيّ مسار إصلاحي أو انتخابي.

كما جدّد وزير الخارجيّة التأكيد على التزام تونس الدائم بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار، معتبرًا إياها إطارًا فعّالًا للتنسيق والحوار البنّاء بين الدول الشقيقة، يهدف إلى توحيد الرؤى وتعزيز الدعم للمسار السياسي الليبي وضمان تكامل الجهود الأممية والإقليمية لتحقيق حل سياسي شامل ومستدام يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدًا عن أي تدخل خارجي.

من جهتها، عبّرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتة عن تقديرها الكبير للدعم التونسي الثابت لعمل البعثة الأممية في ليبيا، مثمّنة مواقف تونس المتوازنة والبنّاءة ودورها المهم في دعم الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية.

كما أكّدت التزامها بمواصلة التنسيق مع تونس ومع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين للمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق الأممية وتعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق التسوية السياسية المنشودة، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ويسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

