Français
Anglais
العربية
الأخبار

الكشف عن حجم الاستهلاك الوطني للمياه المعلبة في تونس

الكشف عن حجم الاستهلاك الوطني للمياه المعلبة في تونس

كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه شهناز عياري قيزاني اليوم الجمعة، أن حجم الاستهلاك الوطني للمياه المعلبة في تونس خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2025، بلغ حوالي 2,1 مليار لتر بقيمة تناهز 790 مليون دينار.

و أضافت شهناز عياري قيزاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الملتقى الدوري 20 لمنتجي المياه المعلبة المنعقد بقفصة، ان حجم استهلاك المياه المعلبة تطور من جانفي الى سبتمبر 2025 بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مشيرة إلى أن تسجيل هذا التطور يعود إلى التغيرات المناخية وتزايد الطلب على مياه ذات جودة مضمونة.

و أشارت إلى أن الملتقى الدوري 20 لمنتجي المياه المعلبة هو اجتماع تقييمي لاستعراض الإحصائيات حول قطاع المياه المعلبة باعتباره قطاعا استراتيجيا ورافدا من روافد التنمية الجهوية خاصة وان وحدات تعليب المياه متواجدة في كامل البلاد التونسية وبمناطق داخلية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

623
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

406
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
377
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم
321
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
314
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
303
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية
280
أخر الأخبار

مدير الصحة بصفاقس يكشف حقيقة الوضع الوبائي بالجهة (فيديو)
272
الأخبار

تحول سكاني غير مسبوق: فرنسا تسجّل وفيات أكثر من الولادات لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
263
أخر الأخبار

بعد تدخل الرئيس : جلسة عاجلة اليوم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية حول أزمة الأدوية
257
أخر الأخبار

تونس تدشن تحولا تاريخيا في قطاع السكن الاجتماعي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى