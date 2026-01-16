الكشف عن حجم الاستهلاك الوطني للمياه المعلبة في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه شهناز عياري قيزاني اليوم الجمعة، أن حجم الاستهلاك الوطني للمياه المعلبة في تونس خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2025، بلغ حوالي 2,1 مليار لتر بقيمة تناهز 790 مليون دينار.

و أضافت شهناز عياري قيزاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الملتقى الدوري 20 لمنتجي المياه المعلبة المنعقد بقفصة، ان حجم استهلاك المياه المعلبة تطور من جانفي الى سبتمبر 2025 بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مشيرة إلى أن تسجيل هذا التطور يعود إلى التغيرات المناخية وتزايد الطلب على مياه ذات جودة مضمونة.

و أشارت إلى أن الملتقى الدوري 20 لمنتجي المياه المعلبة هو اجتماع تقييمي لاستعراض الإحصائيات حول قطاع المياه المعلبة باعتباره قطاعا استراتيجيا ورافدا من روافد التنمية الجهوية خاصة وان وحدات تعليب المياه متواجدة في كامل البلاد التونسية وبمناطق داخلية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



