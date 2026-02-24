الكشف عن حقيقة تعاقد مستقبل سليمان مع المدرّب شمس الدّين الذوّادي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نفى أمين ليبريسو رئيس مستقبل سليمان الأخبار المتداولة بشأن التعاقد الرسمي مع شمس الدين الذوادي كمدرب أول لفريق أكابر كرة القدم.

و أوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ اسم شمس الدين الذوادي مطروح فقط بصفة أولية من ضمن 3 أو 4 أسماء اخرى لتدريب الفريق في المرحلة القادمة.

و أبرز أنّ التوجه السائد في الهيئة المديرة هو الابقاء على المدرب المؤقت بسام زنودة الى غاية نهاية الموسم الرياضي الجاري 2025-2026.

جدير بالذكر أنّ مستقبل سليمان أشرف على تدريبه خلال هذا الموسم و منذ اعلان انسحاب محمد التلمساني، أكثر من مدرب على غرار منير الشيحي و محمد العياري ومحمد العرعوري.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



