الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا

قال مصدر دبلوماسي تركي إن أنقرة لا تمتلك أي معلومات حول إنذار عرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو يشمل نفيه إلى تركيا.

و أضاف ذات المصدر الذي لم يكشف عن هويته في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية : “لا توجد مثل هذه المعلومات، ولا نعلم من أين يمكن أن تكون قد ظهرت”.

و كانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمريكية و فنزويلية شاركت في المفاوضات، أن مادورو رفض في أواخر ديسمبر 2025 إنذار ترامب، ورفض التنحي عن منصبه و المغادرة إلى تركيا”.

و كان ترامب قد أعلن يوم السبت أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا و أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.

و وصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها “غير قانونية”، بينما قالت الإدارة الأمريكية إن مادورو “سيواجه المحاكمة”.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن “تضامنها مع شعب فنزويلا”، وعن “قلقها الشديد” من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، داعية إلى “الإفراج عنهما” و”منع المزيد من التصعيد” في الوضع.

تعليقات

