الكشف عن حكم أولى مباريات “الكان” بين المغرب و جزر القمر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حكما من الكونغو الديمقراطية، لقيادة مباراة المنتخب المغربي أمام جزر القمر، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025”.

و أسند “الكاف” مهمة إدارة المباراة الافتتاحية لـ”الكان”، إلى الحكم الكونغولي جون جاك ندالا، بينما سيتولى الموريتاني دحان بيدة قيادة اللقاء من غرفة الفيديو المساعد “فار”.

و ستقام المباراة بعد غد الأحد، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



