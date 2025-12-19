Français
الأخبار

الكشف عن حكم أولى مباريات “الكان” بين المغرب و جزر القمر

الكشف عن حكم أولى مباريات “الكان” بين المغرب و جزر القمر

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حكما من الكونغو الديمقراطية، لقيادة مباراة المنتخب المغربي أمام جزر القمر، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025”.

و أسند “الكاف” مهمة إدارة المباراة الافتتاحية لـ”الكان”، إلى الحكم الكونغولي جون جاك ندالا، بينما سيتولى الموريتاني دحان بيدة قيادة اللقاء من غرفة الفيديو المساعد “فار”.

و ستقام المباراة بعد غد الأحد، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

