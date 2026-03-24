الكشف عن طبيعة إصابة حنبعل المجبري

سيغيب اللاعب التونسي حنبعل المجبري عن المشاركة مع المنتخب الوطني في الفترة القادمة بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ.

و أعلن نادي بيرنلي على لسان مدربه سكوت باركر أن المجبري أُصيب بالتواءٍ في عَضلاتِ الفَخذ الخلفية خلالَ مُباراة فريقه أمام فولهام.

و أضاف باركر أن الإصابةَ ستَفرِضُ على المجبري البقاءَ في إنجلترا لتلقي العلاجِ والمُتابعة قبل تحديدِ موعد عودته للملاعب

و يواجه المنتخب التونسي وديا هايتي و كندا تحضيرا لمونديال 2026.

