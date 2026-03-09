Français
الكشف عن طبيعة إصابة كريستيانو رونالدو

الكشف عن طبيعة إصابة كريستيانو رونالدو

أكد مدرب فريق النصر السعودي لكرة القدم, جورجي جيسوس, أن الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو, كشفت عن تمزق في وتر العضلة الخلفية للساق.

و تصنف هذه الإصابة طبيا بأنها تتطلب حذرا شديدا في التعامل معها خاصة و أن التشخيص الأولي أظهر تضررا في الأنسجة العضلية يفوق التوقعات السابقة.

و يخشى الجهاز الفني أن تؤدي هذه الإصابة إلى غياب طويل يؤثر على مسيرة الفريق في المنافسات المحلية والقارية المشتعلة حاليا.

و يعد التقدم في العمر أحد أكبر العوائق التي تواجه رونالدو في رحلة تعافيه حيث بلغ اللاعب 41 عاما, ومع مرور الوقت تفقد العضلات مرونتها الطبيعية وتصبح عملية تجديد الخلايا المصابة أبطأ كثيرا مما كانت عليه في السابق.

و هذا الواقع الفسيولوجي يجعل من مدة الغياب المتوقعة التي قد تصل إلى 30 يوما بحسب خبراء فترة حرجة للغاية, إذ يتطلب جسد اللاعب وقتا أطول للوصول إلى مرحلة الاستشفاء الكاملة و ضمان عدم حدوث مضاعفات جانبية.

و يسعى الجهاز الطبي لفريق النصر السعودي حاليا لتوفير أفضل سبل العلاج لضمان عودة آمنة تحمي مستقبل اللاعب وتدعم طموحات النادي.

و رغم قوته البدنية الهائلة إلا أن تراكم الإصابات مع ضغط المباريات الحالية يضع المدرب جيسوس في مأزق حقيقي لتعويض هذا الفراغ الكبير.

يذكر ان فريق النصر يتصدر حاليا جدول ترتيب البطولة السعودية برصيد 64 نقاط بفارق نقطتين عن الملاحق المباشر نادي اهلي جدة.

أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

