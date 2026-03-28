الكشف عن فحوى اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الداخلية

الكشف عن فحوى اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الداخلية

تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، لدى استقباله مساء يوم أمس 27 من شهر مارس الجاري بقصر قرطاج، السيّد خالد النّوري وزير الدّاخلية، موضوع العمليّات التي أذن بها لرفع الفضلات بشتّى أنواعها في كامل تراب الجمهوريّة.

و أكّد أنّ هذه المبادرة لا ينبغي أن تكون مجرّد حملة ظرفيّة تدوم ليوم أو يومين، ثم تعود بعدها الفضلات للتكدّس لأشهر، بل يجب أن تكون عملاً مستمرّاً ليلا نهارا دون انقطاع.

و شدّد رئيس الدّولة على أنّه من غير المقبول أن يضطرّ في كلّ مرّة إلى التدخّل لتوجيه المسؤولين الجهويّين أو المحليّين، بل وأن يحدّد أحياناً الأحياء التي تراكمت فيها الأوساخ استناداً إلى الشكايات الواردة. كما اعتبر أنّ التذرّع بنقص المعدّات لتبرير عدم رفع الفضلات أمر غير مقبول، إذ كيف تتوفّر هذه المعدّات عند انطلاق عمليّات التنظيف، ثم تختفي لأشهر قبل توجيه تعليمات جديدة.

و أوضح أنّ هذا الوضع غير طبيعي ولا يمكن أن يستمرّ، مؤكّداً على ضرورة تحميل كلّ مسؤول مسؤوليته الإداريّة كاملة. فمن قصّر في أداء واجبه، عليه أن يتحمّل تبعات تقصيره وإخلاله دون تأجيل.

و على نقيض ما يروّج له البعض، رفض رئيس الجمهوريّة تحميل المواطنين مسؤوليّة هذه الظواهر، مشيرًا إلى أن العديد منهم تداعوا وانخرطوا بإمكانياتهم الشخصية في حملات تنظيف في مناسبات عدّة، لكنّهم تعرّضوا لمحاولات تثبيط العزائم وبثّ اليأس. وأوضح أنّ التونسيّين والتونسيّات، عندما يشعرون بأنهم يمتلكون جزءًا على الشياع من الفضاء العام، سيبادرون بصفة طبيعية على نظافته، وما دام هذا الوعي منتشرا لدى عامة الشّعب فسيتمّ إحباط كل محاولات التّنكيل بهم وستتطهّر البلاد من الأدران والمستنقعات على اختلاف أشكالها ومصادرها.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

530
أخر الأخبار

باجة : تسجيل رجة أرضية بقوة 2.8 درجة

414
أخر الأخبار

البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد (فيديو)
392
أخر الأخبار

صفاقس: دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية لدعم الانتقال الطاقي [فيديو]
369
الأخبار

حرق و إتلاف مقر جمعية المرجان الرياضي بطبرقة من قبل مجهولين
355
الأخبار

تونس: أحكام سجنية تصل إلى 26 سنة في قضية محاولة تهريب مستشار سابق لعلي العريض نحو ليبيا
350
اقتصاد وأعمال

آخر التطورات بخصوص الناقلة الروسية المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
343
أخر الأخبار

البرلمان : تنقيح قانون تعويض أعوان الأمن الداخلي على طاولة لجنة الدفاع
336
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: تقديم موعد مباراة النجم والترجي، البرنامج الجديد للجولة 24
328
اقتصاد وأعمال

دراسة: مديونية الأسر التونسية بلغت مستويات قياسية
323
الأخبار

هيئة المحامين أمام البرلمان: نقاش حول المحكمة الدستورية والمرسوم 54

