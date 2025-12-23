Français
Anglais
العربية
الأخبار

الكشف عن قائمة أصحاب أعلى الرواتب في كأس أمم إفريقيا

الكشف عن قائمة أصحاب أعلى الرواتب في كأس أمم إفريقيا

يتصدر رياض محرز قائد منتخب الجزائر ولاعب أهلي جدة السعودي، قائمة أعلى الرواتب بين لاعبي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب وتنتهي في 18 جانفي من العام المقبل.

يحصل الجزائري رياض محرز على راتب أسبوعي يقدر بقيمة مليون و113 ألف دولار أسبوعياً و هو الأغلى بين لاعبي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

و يستعد منتخب الجزائر لقص شريط مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية غدًا الأربعاء، أمام السودان ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

و في ما يلي قائمة أعلى اللاعبين حصولاً على الرواتب الأسبوعية في أمم أفريقيا 2025.

1 – الجزائري رياض محرز – أهلي جدة – مليون و 113 ألف دولار أسبوعياً

2- السينغالي ساديو ماني – النصر السعودي – 852 ألف دولار أسبوعياً

3- السينغالي كاليدو كوليبالي – الهلال السعودي – 740 ألف دولار أسبوعياً

4- محمد صلاح – ليفربول – 538 ألف دولار أسبوعياً

5- النيجيري فيكتور أوسيمين – جالاتا سراي – 428 ألف دولار أسبوعياً

6- عمر مرموش – مان سيتي – 396 ألف دولار أسبوعياً

7- الإيفواري فرانك كيسيه – أهلي جدة – 367 ألف دولار أسبوعياً

8- المغربي أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان – 311 ألف دولار أسبوعياً

9- السنغالي إدوارد ميندي – أهلي جدة – 274 ألف دولار أسبوعياً

10- المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي – 213 ألف دولار أسبوعياً

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

339
الأخبار

19 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المنذر الزنايدي

324
اقتصاد وأعمال

تونس: مشروع طريق سيارة ب75 كلم و3 محولات ستربط بوسالم بالحدود الجزائرية وهذا مسارها
311
اقتصاد وأعمال

الجزائر–الولايات المتحدة : «ضربة صديقة» ثانية موقّعة من واشنطن و رسم إضافي بنسبة 127% في قطاع محوري
310
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
309
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]
296
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
270
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
259
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
247
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس
238
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى