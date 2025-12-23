الكشف عن قائمة أصحاب أعلى الرواتب في كأس أمم إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يتصدر رياض محرز قائد منتخب الجزائر ولاعب أهلي جدة السعودي، قائمة أعلى الرواتب بين لاعبي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب وتنتهي في 18 جانفي من العام المقبل.

يحصل الجزائري رياض محرز على راتب أسبوعي يقدر بقيمة مليون و113 ألف دولار أسبوعياً و هو الأغلى بين لاعبي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

و يستعد منتخب الجزائر لقص شريط مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية غدًا الأربعاء، أمام السودان ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

و في ما يلي قائمة أعلى اللاعبين حصولاً على الرواتب الأسبوعية في أمم أفريقيا 2025.

1 – الجزائري رياض محرز – أهلي جدة – مليون و 113 ألف دولار أسبوعياً

2- السينغالي ساديو ماني – النصر السعودي – 852 ألف دولار أسبوعياً

3- السينغالي كاليدو كوليبالي – الهلال السعودي – 740 ألف دولار أسبوعياً

4- محمد صلاح – ليفربول – 538 ألف دولار أسبوعياً

5- النيجيري فيكتور أوسيمين – جالاتا سراي – 428 ألف دولار أسبوعياً

6- عمر مرموش – مان سيتي – 396 ألف دولار أسبوعياً

7- الإيفواري فرانك كيسيه – أهلي جدة – 367 ألف دولار أسبوعياً

8- المغربي أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان – 311 ألف دولار أسبوعياً

9- السنغالي إدوارد ميندي – أهلي جدة – 274 ألف دولار أسبوعياً

10- المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي – 213 ألف دولار أسبوعياً

