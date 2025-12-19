الكشف عن قائمة أغلى اللاعبين في كأس أمم إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري و حتى 18 جانفي المقبل، في نسخة تعد الأقوى على مستوى النجوم و القيمة السوقية للاعبين.

و تضم البطولة عددًا من أبرز المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، يتقدمهم خمسة لاعبين يُعدّون الأغلى من حيث القيمة التسويقية، ما يعكس حجم المنافسة المنتظرة و قوة الأسماء المشاركة.

أشرف حكيمي : 80 مليون يورو

يتصدر القائمة النجم المغربي أشرف حكيمي بقيمة سوقية تبلغ 80 مليون يورو، ليكون اللاعب الأغلى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا.

و يعتمد منتخب المغرب بشكل كبير على ظهيره الأيمن المتألق، لما يمتلكه من سرعة كبيرة و خبرة أوروبية واسعة و قدرة على صناعة الفارق دفاعيًا و هجوميًا، خاصة بعد دوره البارز في الإنجازات الأخيرة لأسود الأطلس.

بريان مبيومو : 75 مليون يورو

و حلّ في المركز الثاني بريان مبيومو نجم منتخب الكاميرون و نادي مانشستر يونايتد الإنقليزى، بقيمة سوقية تبلغ 75 مليون يورو، ويعتبر مبيومو أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية لـ”الأسود غير المروضة”، بفضل مرونته و قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

فيكتور أوسيمين : 75 مليون يورو

يحتل فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا و نادي غالاتا سراي التركي المرتبة الثالثة بقائمة الأغلى في كأس أمم إفريقيا و يبقى الإسم الأبرز في الكرة النيجيرية و قائد الخط الأمامي بفضل قوته البدنية و سجله التهديفي اللافت في البطولات الكبرى.

عمر مرموش : 65 مليون يورو

و في المركز الرابع يأتي عمر مرموش نجم منتخب مصر و نادي مانشستر سيتي الإنقليزي بقيمة سوقية تُقدّر بـ 65 مليون يورو، ليؤكد مكانته كأحد أهم نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي.

و يعتمد منتخب مصر على سرعات عمر مرموش و تحركاته و قدرته على التسجيل و صناعة الفرص، في رحلة البحث عن اللقب الغائب منذ 2010 عن الفراعنة.

كارلوس باليبا : 60 مليون يورو

أما المركز الخامس فكان من نصيب الكاميروني كارلوس باليبا لاعب خط وسط برايتون الإنقليزي، بقيمة سوقية تبلغ 60 مليون يورو، ويُعد باليبا عنصر توازن مهم في وسط الملعب، بفضل قوته البدنية و قدرته على الربط بين الدفاع و الهجوم.

و تعكس هذه القائمة القيمة الفنية الكبيرة لنجوم كأس الأمم الإفريقية 2025 و تؤكد أنّ البطولة المقبلة ستكون مسرحًا لصراع كروي رفيع المستوى، تتقاطع فيه الطموحات الفردية مع الأحلام الجماعية للمنتخبات الأفريقية.

