الكشف عن قائمة المنتخب الكاميروني لكأس أمم إفريقيا

كشف المدرب ديفيد باجو مدرب منتخب الكاميرون ، عن قائمة اللاعبين المستدعاة استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

و أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة و التي تضم كلا من “كوت ديفوار، الغابون و موزمبيق”.

و شهدت القائمة المعلنة لمنتخب الكاميرون وجود مفاجآت حيث أنه تم استبعاد الثنائي أندري أونانا حارس مرمى طرابزون سبور و فانسون أبو بكر لاعب نفتشي باكو الأذربيجاني.

و جائت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى :إدوارد سومبانج (كولومب) – سيمون نجاباندوتنبو (مونبلييه) – ديبيس إيباسي (دينامو) – سيمون أوموسولا (رويال يونيون سان جيلواز)

الدفاع :جونيور دينا إبيمبي (بريست) – فلافين إنزو بويومو (أوساسونا) – جونيور صاويل كوتو (جينت) – جان تشارليس كاستيليتو (الدحيل) – محمدو ناجيدا (استاد رين) – جيرزينو نيامسي (لوكوموتيف موسكو) – دارلين يونجوا (لوريان) – نوهو تولو (سياتل ساوندرز) – جونيور بابتيست تشامادو (ستوك سيتي) – كريستوفر ووه (سبارتاك موسكو)

وسط الملعب :فيديل بريس أمبينا (فاليرينغا) – أرثر أفوم (لوريان) – مارتن ندزيي (رابيد فيينا) – كارلوس باليبا (برايتون) – أوليفييه كيمين (باشاكشاهير)

الهجوم :فرانك ماجري (تولوز) – سيرجي باتريك سوكو (ألميريا) – كريستيان كوفان (باير ليفركوزن) – كارل إيتا إيونج (ليفانتي) – جورجيس كيفن نكوندو (الدرعية) – كريستيان باسوجوج – جان أونانا (جنوى) – براين مبومو (مانشستر يونايتد) – دانيني ناماسو (أوكسير)

