الكشف عن قائمة برشلونة في مواجهة غوادالاخارا

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه غوادالاخارا اليوم الثلاثاء ,انطلاقا من الساعة التاسعة مساءا على ملعب بيدرو إسكارتين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2025-2026.

و ضمت قائمة برشلونة 23 لاعبًا هم :

حراسة المرمى: تير شتيغن – خوان غارسيا – تشيزني

الدفاع: بالدي – كوبارسي – كريستنسن – جيرارد مارتين – كوندي – إيريك – غوفري

خط الوسط: بيدري – فيرمين – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – برنال – درو – تومي

الهجوم: فيران – ليفاندوفسكي – لامين يامال – رافينيا – راشفورد – روني.

