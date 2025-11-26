الكشف عن موعد الجلسة العامة الإنتخابية للجنة الوطنية الأولمبية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية اليوم الاربعاء عن عقد جلستها العامة الانتخابية للفترة النيابية 2025-2028 يوم الجمعة 26 ديسمبر القادم وذلك في اعقاب اجتماعها الدوري المنعقد امس الثلاثاء.

و أفادت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان الجلسة الدورية استعرضت تقييم نشاط اللجنة في الفترة النيابية المنقضية والمحاور المدرجة في الخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة مؤكدة على ضرورة الإطلاق الآني للاعداد للالعاب الاولمبية لوس أنجلوس 2028.

و أفادت اللجنة انه تم الاطلاع على التقريرين الأدبي و المالي لنشاط اللجنة في الفترة المنقضية من سنة 2025.

