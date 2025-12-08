Français
الأخبار

الكشف عن موعد انطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر كأس العالم 2026

الكشف عن موعد انطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر كأس العالم 2026

بدأ العد التنازلي لانطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر كأس العالم 2026 اعتبارًا من الخميس 11 ديسمبر الجارى، على أن تستمر حتى 13 جانفي من العام المقبل، بحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

و أكد “فيفا”، عبر موقعه الرسمى، أن المرحلتين الأولى والثانية شهدتا إقبالاً جماهيريًا ضخمًا، بعدما نفدت أغلب الدفعات المطروحة، عقب تقدم مشجعين من أكثر من 200 دولة وإقليم لشراء ما يقرب من مليوني تذكرة حتى الآن.

و أوضح الاتحاد الدولى أن جماهير الدول المستضيفة الثلاث، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، استحوذوا على الحصة الأكبر من المبيعات، تليهم جماهير إنقلترا وألمانيا والبرازيل وكولومبيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا.

و شدد “فيفا” على أن امتلاك تذكرة المباراة لا يضمن دخول أراضى الدول المستضيفة، مؤكدًا أهمية الاطلاع على المتطلبات الرسمية للتأشيرات عبر مواقع حكومات أمريكا الشمالية.

كما نصح الجماهير بسرعة التقدم للحصول على التأشيرات نظرًا للمدة المطلوبة لدراستها، مشيرًا إلى أن حاملى التذاكر باتوا مؤهلين للاستفادة من نظام الأولوية فى جدولة المواعيد.

و تقام النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم خلال الفترة من 11 جوان حتى 19 جويلية 2026 فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

تعليقات

