الكشف عن موعد عودة مبابي من الإصابة

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيغيب عن مباراتي فريقه ريال مدريد القادمتين قبل أن يعود من الإصابة.

و وفقا للصحيفة فمن المتوقع أن يغيب مبابي عن مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء، وكذلك مباراة نهاية الأسبوع أمام إلتشي.

و في الوقت نفسه، يثق النادي الإسباني في إمكانية عودة نجمه لقيادة الفريق في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الأسبوع التالي.

و مع ذلك، لن يخاطر ريال مدريد بإشراك مبابي في مباراة الإياب إذا تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة في مباراة الذهاب.

و يفتقد ريال مدريد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب، لتضم القائمة كل من: كيليان مبابي وألفارو كاريراس وإيدير ميليتاو وألابا وبيلينغهام و سيبايوس و رودريغو، مما يزيد من تحديات المدير الفني ألفارو أربيلوا في ترتيب التشكيل و مواجهة أحد أقوى الفرق في دوري أبطال أوروبا.

