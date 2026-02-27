الكشف عن موعد مواجهتي الترجي و الأهلي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة ان مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي ستجمعه بالاهلي المصري ستدور يوم الاحد 15 مارس القادم انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا (س 22) بملعب حمادي العقربي برادس.

و اضاف الترجي الرياضي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان مباراة الاياب ضد الاهلي المصري لحساب ذات المسابقة ستجرى يوم السبت 21 مارس القادم بداية من التاسعة ليلا (س21) بستاد القاهرة الدولي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



