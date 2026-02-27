Français
Anglais
العربية
الأخبار

الكشف عن موعد مواجهتي الترجي و الأهلي

الكشف عن موعد مواجهتي الترجي و الأهلي

أعلن الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة ان مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي ستجمعه بالاهلي المصري ستدور يوم الاحد 15 مارس القادم انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا (س 22) بملعب حمادي العقربي برادس.

و اضاف الترجي الرياضي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان مباراة الاياب ضد الاهلي المصري لحساب ذات المسابقة ستجرى يوم السبت 21 مارس القادم بداية من التاسعة ليلا (س21) بستاد القاهرة الدولي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

322
أخر الأخبار

باجة: حملات مُراقبة إقتصادية مُكثفة (فيديو)

313
أخر الأخبار

أضاحي عيد الإضحى تحت قبة البرلمان: توريد مُرتقب بين 15 و20 ألف رأس لضبط الأسعار
310
الأخبار

أريانة: 2650 “قفة رمضان” ومنحة استثنائية بـ120 دينارًا لدعم العائلات محدودة الدخل
295
أخر الأخبار

وزيرة المالية والسفير الأمريكي: حرص مشترك على تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة
285
الأخبار

ولاية المنستير: استلام 10 حافلات صينية جديدة
280
الأخبار

تذكير إلى الجالية التونسية في الكويت: تعليق الخدمات القنصلية اليوم
270
الأخبار

تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار
251
أخر الأخبار

دوري أبطال أوروبا: نتائج مباريات ليلة الأربعاء
247
الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها
239
اقتصاد وأعمال

مروان بن جمعة : التعديل الأخير للرسوم الجمركية الأمريكية يعتبر فرصة استراتيجية لتونس خاصة في هذه القطاعات [فيديو] 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى