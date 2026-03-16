الكشف عن هوية المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة اليد

أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد بلاغا تعلم من خلاله الرأي العام الرياضي بتعيين تيري أنتي على رأس المنتخب الوطني أكابر.

و في ما يلي نص البلاغ كاملا :

تعلم الجامعة التونسية لكرة اليد أنه تمّ التوصل إلى إتفاق نهائي مع المدرب الفرنسي Thierry Anti للإشراف على تدريب المنتخب الوطني للأكابر لكرة اليد ابتداء من 1 أفريل 2026 وإلى غاية 31 مارس 2028.

و قد كانت للناخب الوطني الجديد العديد من التجارب السابقة مع الأندية الفرنسية نذكر منها بالخصوص Nantes و PSG و Créteil و Pauc و Chartres بالإضافة لسبورتينغ لشبونة وقد خاض طيلة مسيرته 1250 مقابلة في البطولات المحترفة بالإضافة لـ 200 مقابلة في مختلف المسابقات الأوروبية، كما توج بالبطولة الفرنسية ولعب نهائي رابطة الأبطال الأوروبية ونهائين للدوري الأوربي وتوّج بكأس فرنسا في 4 مناسبات مع نادي Nantes كما تمّ إختياره كأفضل مدرب في فرنسا في مناسبتين.

هذا و تمّ الإتفاق مع المدرب التونسي عمر خذيرة المنتمي حاليا للاطار الفني لنادي Charter المنتمي لدوري النجوم الفرنسي على تولي خطة مدرب وطني مساعد.

و تقرر تعيين سامي السعيدي في خطة مدرب وطني مشرف على النخبة الوطنية ومكلف بالتنسيق الفني بين منتخبات الشبان ومنتخب الأكابر.

و يضمّ الإطار الفني الجديد لمنتخب الأكابر كل من المدرب الوطني لحراس المرمى رياض الصانع والمدرب الوطني المكلف بالإعداد البدني وائل البوتيتي.

حظ موفق للاطار الفني الجديد للمنتخب الوطني.

