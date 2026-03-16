الأخبار

الكشف عن هوية المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة اليد

أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد بلاغا تعلم من خلاله الرأي العام الرياضي بتعيين تيري أنتي على رأس المنتخب الوطني أكابر.

و في ما يلي نص البلاغ كاملا :

تعلم الجامعة التونسية لكرة اليد أنه تمّ التوصل إلى إتفاق نهائي مع المدرب الفرنسي Thierry Anti للإشراف على تدريب المنتخب الوطني للأكابر لكرة اليد ابتداء من 1 أفريل 2026 وإلى غاية 31 مارس 2028.

و قد كانت للناخب الوطني الجديد العديد من التجارب السابقة مع الأندية الفرنسية نذكر منها بالخصوص Nantes و PSG و Créteil  و Pauc و Chartres بالإضافة لسبورتينغ لشبونة وقد خاض طيلة مسيرته 1250 مقابلة في البطولات المحترفة بالإضافة لـ 200 مقابلة في مختلف المسابقات الأوروبية، كما توج بالبطولة الفرنسية ولعب نهائي رابطة الأبطال الأوروبية ونهائين للدوري الأوربي وتوّج بكأس فرنسا في 4 مناسبات مع نادي Nantes كما تمّ إختياره كأفضل مدرب في فرنسا في مناسبتين.

هذا و تمّ الإتفاق مع المدرب التونسي عمر خذيرة المنتمي حاليا للاطار الفني لنادي Charter المنتمي لدوري  النجوم الفرنسي على تولي خطة مدرب وطني مساعد.

و تقرر تعيين سامي السعيدي في خطة مدرب وطني مشرف على النخبة الوطنية ومكلف بالتنسيق الفني بين منتخبات الشبان ومنتخب الأكابر.

و يضمّ الإطار الفني الجديد لمنتخب الأكابر كل من المدرب الوطني لحراس المرمى رياض الصانع والمدرب الوطني المكلف بالإعداد البدني وائل البوتيتي.

حظ موفق للاطار الفني الجديد للمنتخب الوطني.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

343
أخر الأخبار

الحرب في إيران: ترامب يفتح جبهة جديدة ضد وسائل الإعلام الأمريكية

285
أخر الأخبار

من مضيق هرمز إلى مصانع آسيا: الحرب في إيران تُحدث زلزالاً طاقياً عالمياً
280
الأخبار

حجز أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة و غلق 14 محلا خلال الأسبوع الثالث من رمضان
268
الأخبار

الترجي يتوجّه بنداء إلى جماهيره قبل مواجهة الأهلي
242
الأخبار

إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس و الحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم غد الاثنين
239
الأخبار

سوسة : حملة مراقبة اقتصادية و صحية في مساكن تسفر عن تسجيل مخالفات و حجز مواد غذائية غير صالحة
239
الأخبار

وزارة الصحة تكشف عن خطة لمراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية
235
الأخبار

أوّل عملية زرع مفصل ركبة كامل بالمستشفى الجهوي بجندوبة
229
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : التشكيلة الأساسية لمباراة الترجي و الأهلي
222
الأخبار

الادارة الوطنية للتحكيم تسلط جملة من العقوبات على عدد من الحكام و الحكام المساعدين

