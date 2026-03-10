الكشف عن هوية المدرّب الجديد للمنتخب الوطني سيدات لكرة القدم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيين وليد قروم على رأس الإطار الفني للمنتخب الوطني للأكابر سيدات، لتبدأ مرحلة جديدة تهدف إلى تطوير كرة القدم النسائية التونسية.

يصل وليد قروم إلى منتخبنا الوطني للسيدات حاملاً معه خبرة تزيد عن عقدين في الملاعب الأوروبية، حيث عُرف كـ “مكون للأجيال” في أعرق المدارس الفرنسية :

• مدرسة Red Star FC : قضى فيها 7 مواسم ساهم خلالها في بروز أكثر من 40 لاعباً محترفاً، نذكر منهم الدولي التونسي نادر الغندري، ونجوم عالميين مثل ساشا بوي (بايرن ميونخ) و يايا فوفانا.

• المؤهلات العلمية : حاصل على إجازة التدريب UEFA A منذ سنة 2015، وهو مكوّن معتمد للمدربين لدى رابطة باريس لكرة القدم منذ 2013.

• التجربة : شغل منصب مدير فني في نادي FC 93، كما خاض تجارب ناجحة كمدرب أول للأكابر في أندية CO Vincennes وUS Créteil Lusitanos.

