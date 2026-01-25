الكشف عن هوية المدرّب الجديد للنجم الساحلي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قررت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي اليوم الاحد تعيين عفوان الغربي مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم خلفا لمحمد المكشر.

و قال عفوان الغربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان “الاتفاق حصل مع الهيئة المديرة للفريق لتولي المقاليد الفنية لاكابر كرة القدم, حيث كانت لي اليوم مصافحة اولى مع اللاعبين, على ان اباشر غدا الاثنين مهمتي بالاشراف على اول حصة تدريبية تحضيرا لمباراة الجولة القادمة ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى “.

يذكر ان النجم الساحلي مني بهزيمة امام النادي الافريقي يوم الخميس الماضي بثلاثية نظيفة عجلت برحيل المدرب محمد المكشر.

و يحتل فريق جوهرة الساحل المركز الثامن في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ب22 نقطة.

و يستضيف النجم الساحلي بمناسبة الجولة القادمة اتحاد بن قردان يوم الاربعاء القادم على أرضية الملعب الاولمبي بسوسة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



