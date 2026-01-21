Français
Anglais
العربية
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد لنادي حمام الأنف

الكشف عن هوية المدرّب الجديد لنادي حمام الأنف

أفاد المدرب فخر الدين قلبي “وات” انه توصل الى اتفاق مع الهيئة المديرة لنادي حمام الانف للاشراف على فريق اكابر كرة القدم لبقية الموسم الرياضي 2025-2026 خلفا لامين كمون.

و كان نادي حمام الانف الناشط ضمن المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية اعلن يوم الاثنين الماضي عن فك علاقته التعاقدية مع امين كمون بسبب تراجع النتائج.

و فشل فريق الضاحية الجنوبية خلال الجولات الاربع الاخيرة عن تحقيق الفوز مكتفيا بتعادلين و خسارتين آخرها على أرضه أمام مكارم المهدية (1-0) يوم الاحد الماضي في اطار الجولة الرابعة عشرة ليتراجع الى المركز الثاني في جدول الترتيب العام للمجموعة الاولى برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف اتحاد تطاوين المتصدر.

و ستكون مواجهة الأجوار أمام سبورتينغ بن عروس، صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة، المقررة يوم الأحد القادم لحساب الجولة الخامسة عشرة الإختبار الأوّل لفخر الدين قلبي مع نادي حمام الانف.

