Français
Anglais
العربية
الأخبار

الكشف عن هوية مدرّب مانشستر يونايتد الجديد

الكشف عن هوية مدرّب مانشستر يونايتد الجديد

توصل نادي مانشستر يونايتد لاتفاق مبدئي مع لاعبه السابق مايكل كاريك من أجل تولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدير الفني السابق البرتغالي روبن أموريم، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج المحققة.

و ذكرت صحيفة “ذا أتلتيك” أن نادي مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مبدئي مع نجمه السابق مايكل كاريك لتولي منصب المدير الفني المؤقت للفريق الأول، وذلك حتى نهاية الموسم الجاري، في خطوة تهدف إلى استقرار الأوضاع الفنية خلال المرحلة المقبلة.

و أوضح التقرير أن الاتفاق يتضمن الجهاز الفني الذي اقترحه كاريك لمعاونته خلال مهمته المؤقتة، إلا أن الإعلان الرسمي لا يزال مرهونًا بالانتهاء من التفاصيل النهائية للعقود، وهو ما يتوقع حسمه خلال وقت قريب تمهيدًا للكشف الرسمي عن التعيين.

و يأتي هذا التحرك في ظل سعي إدارة مانشستر يونايتد لإعادة الانضباط الفني للفريق، خاصة مع ضيق الوقت وحساسية المباريات المقبلة، حيث من المنتظر في حال إتمام الاتفاق بشكل نهائي أن يقود كاريك الفريق في أول اختبار له أمام مانشستر سيتي، في مواجهة قوية ومرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

640
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

566
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
420
أخر الأخبار

صلاح الدين السالمي: ” الإضراب العام المقرر في 21 جانفي عمليا إنتهى ” [فيديو]
410
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
367
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
360
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
306
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
305
الأخبار

عاجل – ليبيا: 10 قتلى في حادث مرور مروّع غرب سرت
298
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
295
الأخبار

الكرة الطائرة – البطولة العربية للأندية: نتائج مباريات الأحد وبرنامج يوم الاثنين (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى