الكشف عن هوية مدرّب مانشستر يونايتد الجديد

توصل نادي مانشستر يونايتد لاتفاق مبدئي مع لاعبه السابق مايكل كاريك من أجل تولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدير الفني السابق البرتغالي روبن أموريم، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج المحققة.

و ذكرت صحيفة “ذا أتلتيك” أن نادي مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مبدئي مع نجمه السابق مايكل كاريك لتولي منصب المدير الفني المؤقت للفريق الأول، وذلك حتى نهاية الموسم الجاري، في خطوة تهدف إلى استقرار الأوضاع الفنية خلال المرحلة المقبلة.

و أوضح التقرير أن الاتفاق يتضمن الجهاز الفني الذي اقترحه كاريك لمعاونته خلال مهمته المؤقتة، إلا أن الإعلان الرسمي لا يزال مرهونًا بالانتهاء من التفاصيل النهائية للعقود، وهو ما يتوقع حسمه خلال وقت قريب تمهيدًا للكشف الرسمي عن التعيين.

و يأتي هذا التحرك في ظل سعي إدارة مانشستر يونايتد لإعادة الانضباط الفني للفريق، خاصة مع ضيق الوقت وحساسية المباريات المقبلة، حيث من المنتظر في حال إتمام الاتفاق بشكل نهائي أن يقود كاريك الفريق في أول اختبار له أمام مانشستر سيتي، في مواجهة قوية ومرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

