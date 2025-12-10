الكنام يُقرّ إجراءات استثنائية بعد تعليق الصيدليات العمل بصيغة الطرف الدافع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر الصندوق الوطني للتأمين على المرض بلاغًا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات ظرفية واستثنائية لفائدة المضمونين الاجتماعيين، وذلك إثر القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والقاضي بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع ابتداءً من 08 ديسمبر 2025.

وأوضح الصندوق أنّه سيتمّ، بصفة استثنائية، تمكين المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في المنظومة العلاجية بالقطاع الخاص من استرجاع مصاريف الأدوية التي تمّ اقتناؤها من الصيدليات الخاصة منذ تاريخ سريان هذا القرار، ضمانًا لاستمرار حصولهم على العلاج في أفضل الظروف.

وأضاف البلاغ أنّه يتعيّن على المضمونين الذين تعذّر عليهم الحصول على أدويتهم وفق صيغة الطرف الدافع، تقديم مطلب استرجاع مصاريف علاج مستوفي كل الشروط القانونية، ويتضمّن:

بطاقة استرجاع مصاريف علاج، معبّأة بدقّة من قبل المضمون الاجتماعي والصيدلي

الوصفة الطبية

فاتورة الخلاص

ملصقات الأدوية

وأكد الصندوق أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقّ المرضى في الحصول على أدويتهم دون تعطّل، في انتظار التوصّل إلى حلول توافقية تُنهي الخلاف القائم مع نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



