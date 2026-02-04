Français
Anglais
العربية
الأخبار

الكنوز الأثرية تطفو إلى السطح بعد التقلبات المناخية: تحرّك ميداني لحماية فسيفساء بنزرت

الكنوز الأثرية تطفو إلى السطح بعد التقلبات المناخية: تحرّك ميداني لحماية فسيفساء بنزرت

في إطار مواصلة جهود صون التراث الأثري الوطني، وتنفيذًا لبرامج الرصد والتوثيق التي يشرف عليها المعهد الوطني للتراث، تنقّل فريق علمي مختص في فن الفسيفساء إلى عدد من المواقع الأثرية بولاية بنزرت، عقب ما كشفت عنه التقلبات المناخية الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وجاء هذا التدخل بالتنسيق مع منطقة الحرس البحري بولاية بنزرت، حيث قام الفريق العلمي بتوثيق ورفع لوحات فسيفسائية ومعالم أثرية ظهرت على الشريط الساحلي لمنطقة رأس إنجلة، إثر انجرافات وتغيّرات طارئة طالت التربة الساحلية.

وفي السياق ذاته، توجّه فريق علمي ثانٍ تابع للمعهد الوطني للتراث إلى موقع سيدي المشرق بمنطقة سجنان من الولاية نفسها، قصد إنجاز عمليات مسح وتوثيق أولي لما تم كشفه من معالم أثرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العلمية والتقنية اللازمة لحمايتها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

375
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

330
أخر الأخبار

جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي
312
أخر الأخبار

قانون المحكمة الدستورية أمام لجنة التشريع العام مُجدّدًا.. النائبة هالة جاب الله تكشف التفاصيل (فيديو)
297
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة
292
الأخبار

تنبيه هام من السفارة الأمريكية بتونس: تحديثات محدودة واستمرار خدمات الجوازات والتأشيرات
284
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
282
الأخبار

 7 سنوات سجناً لمحمد فريخة و عامان لعبد الكريم الهاروني
281
اقتصاد وأعمال

أصحاب السيارات و الدراجات النارية: هذه آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
279
أخر الأخبار

الإنذارات الجوية: توقّعات موثوقة أم مجرّد فرضيات؟ [فيديو]
268
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: “تقدّم موسم جني الزّيتون بما يقارب الـ 70 % و الأمطار الاخيرة لها تأثير على جودة الزيت” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى