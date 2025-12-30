Français
Anglais
العربية
الأخبار

الكنيست يصادق نهائيّاً على قطع الكهرباء والمياه عن ‘الأونروا’

الكنيست يصادق نهائيّاً على قطع الكهرباء والمياه عن ‘الأونروا’

صادق الكنيست الإسرائيلي، نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ليدخل حيّز التّنفيذ مباشرة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنّ “الكنيست (البرلمان) صادق في القراءة الثّانية والثّالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا”. وأضافت الإذاعة أنّ التّصويت جرى بأغلبية 59 نائبا من أصل 120، مقابل 7 صوتوا ضدّ مشروع القانون.

ويتطلّب أي مشروع قانون التّصويت عليه بـ3 قراءات في الكنيست ليصبح قانونا نافذا. وأقر الكنيست، في نوفمبر الماضي، مشروع القانون، وأُحيل بعد التّصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتّصويت في القراءتين اّلثانية والثالثة. وخلال جلسة التصويت اليوم الاثنين، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار، زاعما أن “الأونروا” كانت “الذراع التنفيذية لحركة حماس”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

698
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

384
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
371
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
349
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
346
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
324
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
299
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة F: إقصاء الغابون وفوز موزمبيق يعيد خلط الأوراق
288
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
281
الأخبار

رسمي : ثنائي يغادر النجم الساحلي
276
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى