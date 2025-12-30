الكنيست يصادق نهائيّاً على قطع الكهرباء والمياه عن ‘الأونروا’

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادق الكنيست الإسرائيلي، نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ليدخل حيّز التّنفيذ مباشرة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنّ “الكنيست (البرلمان) صادق في القراءة الثّانية والثّالثة على مشروع قانون لقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا”. وأضافت الإذاعة أنّ التّصويت جرى بأغلبية 59 نائبا من أصل 120، مقابل 7 صوتوا ضدّ مشروع القانون.

ويتطلّب أي مشروع قانون التّصويت عليه بـ3 قراءات في الكنيست ليصبح قانونا نافذا. وأقر الكنيست، في نوفمبر الماضي، مشروع القانون، وأُحيل بعد التّصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتّصويت في القراءتين اّلثانية والثالثة. وخلال جلسة التصويت اليوم الاثنين، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين تبرير القرار، زاعما أن “الأونروا” كانت “الذراع التنفيذية لحركة حماس”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



