الكوت ديفوار تُقصي بوركينافاسو من الكان…البرنامج الكامل لربع النهائي

تأهل المنتخب الإيفواري إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا إثر فوزه منذ قليل على حساب بوركينافاسو بنتيجة 3 أهداف دون مقابل لحساب ثمن نهائي البطولة.
سجّل هدفي الكوت ديفوار كل من Amad Diallo في الدقيقة 20 ، Yan Diomande في الدقيقة 32 و Bazoumana Toure في الدقيقة 87.
و في ما يلي البرنامج الكامل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد أن أسدل الستار على مواجهات ثمن النهائي :
الجمعة 9 جانفي :
17:00 مالي – السينغال
20:00 الكاميرون – المغرب
السبت 10 جانفي :
17:00 نيجيريا – الجزائر
20:00 مصر – الكوت ديفوار
