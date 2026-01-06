الكوت ديفوار تُقصي بوركينافاسو من الكان…البرنامج الكامل لربع النهائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تأهل المنتخب الإيفواري إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا إثر فوزه منذ قليل على حساب بوركينافاسو بنتيجة 3 أهداف دون مقابل لحساب ثمن نهائي البطولة.

سجّل هدفي الكوت ديفوار كل من Amad Diallo في الدقيقة 20 ، Yan Diomande في الدقيقة 32 و Bazoumana Toure في الدقيقة 87.

و في ما يلي البرنامج الكامل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد أن أسدل الستار على مواجهات ثمن النهائي :

الجمعة 9 جانفي :

17:00 مالي – السينغال

20:00 الكاميرون – المغرب

السبت 10 جانفي :

17:00 نيجيريا – الجزائر

20:00 مصر – الكوت ديفوار

