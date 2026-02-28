الكويت تجمد النشاط الرياضي بسبب حرب أمريكا و إيران

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم، السبت، إيقاف جميع المسابقات المحلية في البلاد حتى إشعار آخر، على أن يتم تحديد موعد استئناف النشاط في وقت لاحق، وذلك على خلفية الحرب التي بدأت بين أمريكا و إيران.

و أوضح الاتحاد قراره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مؤكدًا أن الخطوة تأتي حرصًا على سلامة الجميع.

من جانبها، أصدرت اللجنة الأولمبية الكويتية بيانًا رسميًا أكدت فيه تعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية اعتبارًا من تاريخه، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والرياضية، وحرصًا على سلامة اللاعبين و الأجهزة الفنية و الإدارية و الجماهير.

و أضاف البيان أن القرار يهدف إلى حماية الرياضيين وتهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف النشاط في بيئة آمنة ومنظمة، مشددًا على أن التوقف سيستمر حتى إشعار آخر، مع الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية للجنة الأولمبية.

و يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الأحداث العسكرية بالمنطقة، بعد تعرض عواصم في بعض الدول العربية الآسيوية لقصف على خلفية الحرب الدائرة بين إيران و إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

