Français
Anglais
العربية
الأخبار

الكويت تجمد النشاط الرياضي بسبب حرب أمريكا و إيران

الكويت تجمد النشاط الرياضي بسبب حرب أمريكا و إيران

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم، السبت، إيقاف جميع المسابقات المحلية في البلاد حتى إشعار آخر، على أن يتم تحديد موعد استئناف النشاط في وقت لاحق، وذلك على خلفية الحرب التي بدأت بين أمريكا و إيران.

و أوضح الاتحاد قراره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، مؤكدًا أن الخطوة تأتي حرصًا على سلامة الجميع.

من جانبها، أصدرت اللجنة الأولمبية الكويتية بيانًا رسميًا أكدت فيه تعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية اعتبارًا من تاريخه، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والرياضية، وحرصًا على سلامة اللاعبين و الأجهزة الفنية و الإدارية و الجماهير.

و أضاف البيان أن القرار يهدف إلى حماية الرياضيين وتهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف النشاط في بيئة آمنة ومنظمة، مشددًا على أن التوقف سيستمر حتى إشعار آخر، مع الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية للجنة الأولمبية.

و يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الأحداث العسكرية بالمنطقة، بعد تعرض عواصم في بعض الدول العربية الآسيوية لقصف على خلفية الحرب الدائرة بين إيران و إسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

279
الأخبار

عاجل: سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

232
أخر الأخبار

الأسبوع الأول من رمضان: تحرير 4980 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد المدعّمة
230
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة إياب
226
الأخبار

بنزرت : تنظيم 8 موائد إفطار ومنح مالية ومساعدات إنسانية وتضامنية بمناسبة رمضان
223
أخر الأخبار

سليانة : الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوفر يومياً 135 وجبة إفطار وسحور لفائدة العائلات المعوزة
215
أخر الأخبار

صفاقس: عملية بيضاء للحماية المدنية لاختبار الجاهزية بمقر الشركة البترولية TPS
198
الأخبار

تنظيم كراء والمحلات المعدّة للسكنى: نواب يقترحون وجوب تسقيف معينات الكراء وتحديد قيمتها
197
الأخبار

تونس: وزارة الصحة تقتني 117 منظار جراحي عالي الدقة بكلفة ناهزت 32 مليون دينار
الأخبار

الإدارة الجهوية للصّحة بتونس تنتدب إطارات شبه طبية
192
اقتصاد وأعمال

مصر : صندوق النقد الدولي يضخّ 2.3 مليار دولار بعد انتقاد مديونية تناهز 100%… فليُفهم من يفهم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى