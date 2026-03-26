اللجنة الأولمبية الدولية تحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في المنافسات النسائية بالألعاب الأولمبية

حظرت اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في المنافسات النسائية ضمن الألعاب الأولمبية، وذلك بعد أن طلبت من أعضائها إقرار اختبارات جينية إلزامية خاصة بالمنافسات النسائية.

وأصبحت أهلية المشاركة في أي منافسة ضمن الفئة النسائية في الألعاب الأولمبية، أو في أي تظاهرة أخرى تنظمها اللجنة الأولمبية الدولية، بما في ذلك الرياضات الفردية والجماعية، مقتصرة من الآن فصاعداً على النساء البيولوجيات، على أن يتم تحديد ذلك استناداً إلى فحص وحيد لجين SRY.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذه السياسة، “المبنية على معطيات علمية والمستنيرة برأي الخبراء، والتي سيدخل العمل بها ابتداءً من دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 (LA28)، تهدف إلى ضمان العدالة والسلامة ونزاهة المنافسات النسائية”.

