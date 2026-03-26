اللجنة الأولمبية الدولية تحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في المنافسات النسائية بالألعاب الأولمبية

حظرت اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في المنافسات النسائية ضمن الألعاب الأولمبية، وذلك بعد أن طلبت من أعضائها إقرار اختبارات جينية إلزامية خاصة بالمنافسات النسائية.

وأصبحت أهلية المشاركة في أي منافسة ضمن الفئة النسائية في الألعاب الأولمبية، أو في أي تظاهرة أخرى تنظمها اللجنة الأولمبية الدولية، بما في ذلك الرياضات الفردية والجماعية، مقتصرة من الآن فصاعداً على النساء البيولوجيات، على أن يتم تحديد ذلك استناداً إلى فحص وحيد لجين SRY.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذه السياسة، “المبنية على معطيات علمية والمستنيرة برأي الخبراء، والتي سيدخل العمل بها ابتداءً من دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 (LA28)، تهدف إلى ضمان العدالة والسلامة ونزاهة المنافسات النسائية”.

 

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

730
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو

417
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
358
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)
303
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]
275
اقتصاد وأعمال

تونس و ألمانيا تعززان شراكتهما الاقتصادية في برلين
244
الأخبار

شبيبة القيروان تعلّق نشاط فرع كرة القدم و تسحب الثقة من إدارة التحكيم
244
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)
234
اقتصاد وأعمال

الجزائر لن تقدم أي هدايا : ميلوني وسانشيز يريدان مزيدا من الغاز… لكن بثمن أعلى
229
الأخبار

كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
226
الأخبار

باجة تعرض حلولًا مبتكرة لترشيد استهلاك المياه في الفلاحة

