الليغا : ثنائية مبابي في بيلباو تعيد الزخم لريال مدريد

بعد ثلاثة تعادلات متتالية في البطولة، استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات مساء الأربعاء على أرض أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-0.

في مباراة مقدّمة لحساب الجولة 19 من الدوري الإسباني، استفاد النادي الملكي من التألق اللافت لنجمه الفرنسي كيليان مبابي لحسم المواجهة. المهاجم، الذي سجّل 7 أهداف في آخر ثلاث مباريات، وقّع ثنائية في الدقيقتين 7 و59، كما قدّم تمريرة حاسمة لمواطنه إدواردو كامافينغا في هدف تعزيز الفارق في الدقيقة 42.

أمسية شبه مثالية للريال الذي بات على بُعد نقطة واحدة فقط من المتصدّر برشلونة.

