الليلة : دول عربية وإسلامية تتحرى هلال شهر شوال لتحديد عيد الفطر

تتحرى اليوم الدول العربية والإسلامية التي بدأت صيامها يوم الأربعاء 18 فبراير هلال شهر شوال 1447 هـ بعد غروب الشمس لتحديد بداية عيد الفطر المبارك. تشمل هذه الدول السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، لبنان، اليمن، العراق، الصومال، جيبوتي، السودان وفلسطين.

وفي هذا اليوم، يغرب القمر قبل الشمس في غالبية الدول، وبالتالي لن يكون هناك قمر ليتم رصده. وتشير الحسابات الفلكية إلى أن ولادة هلال شهر شوال (الاقتران المركزي) ستحدث يوم الخميس 19 مارس 2026 الساعة 4:23 صباحًا بتوقيت السعودية، أي في اليوم التالي ليوم التحري.

وعليه، من المتوقع أن تُعلن المملكة العربية السعودية والدول الأخرى يوم الخميس 19 مارس متمماً لشهر رمضان، ويكون يوم الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

