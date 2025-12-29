اللّجنة التّونسية السّعودية بالرّياض: برنامج ثقافي مشترك من 40 بندا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار أشغال الدّورة 12 للجنة التّونسية السّعودية المشتركة، التّي انطلقت يوم الأحد 28 ديسمبر بالعاصمة السّعودية الرّياض، يجري النّظر والتشاور في البرنامج التّنفيذي للتّعاون الثّقافي المشترك للفترة 2026–2027–2028، وهو برنامج شامل يضمّ 40 بندا تغطي مختلف القطاعات الثّقافية، ويهدف إلى دعم التّبادل الثّقافي وتطوير آليات التّعاون وتعزيز تبادل الخبرات والتّجارب.

و تشارك وزارة الشّؤون الثّقافية في أعمال هذه الدّورة ممثلة في المديرة العامة للتراث شيراز سعيد، ضمن وفد رسمي يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية من الجانبين.

وقد تمحورت أعمال اللجنة في دورتها الحالية حول تعزيز آليات التعاون المشترك وتطوير مسارات العمل الثنائي، إلى جانب بحث فرص الاستثمار وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات ذات الأولوية من بينها الصناعة والتعدين والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن مجالي القضاء والعدل والإعلام.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



